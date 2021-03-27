'Salgın yüzünden 100 milyon çocuk okumayı öğrenemedi'

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yayımlanan bir rapor, Covid-19 salgını yüzünden okulların kapanmasıyla asgari okuma yeterlilik seviyesinin altındaki çocuk sayısının 100 milyon arttığını ortaya koydu.

Raporda salgın öncesi araştırmalarına göre, 2020 yılında okuma bilmeyen çocuk sayısının 483 milyondan, 460 milyona düşeceği öngörüsünde bulunulduğu hatırlatılarak, “Salgın yüzünden, okuma bilmeyen çocuk sayısı düşeceğine 2020’de yaklaşık 100 milyon artışla 584 milyona çıktı.” denildi. Yine raporda salgın öncesi dönemdeki iki yılda elde edilen iyileşmeden sonra, bu alanda yüzde 20 düşüş sağlandığı ifade edildi. Raporda, “Dünya genelinde, salgın yüzünden yaşına göre temel okuma becerisine sahip olamayan çocukların sayısında yüzde 20 artış görüldü.” ifadesine yer verildi. Salgın yüzünden UNESCO üyesi ülkelerini yarısından okulların kapandığı hatırlatılan raporda, bu nesilde büyüyen çocuklarda eğitimdeki gecikmenin felaket boyutlarına ulaştığı uyarısı yapıldı. UNESCO, bu konudaki sorunları masaya yatırmak üzere üye ülkelerin eğitim bakanlarıyla 29 Mart'ta bir toplantı düzenleyecek. Euronews Türkçe

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