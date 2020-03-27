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27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Salgınların sebebi insan

27 Mart 2020, Cuma 21:00
Profesör Frank Snowden’a göre, insanların tabiî hayata müdahalesiyle mikrop ve virüslerin yaygınlaşmasına, böylelikle sağlık krizinin küresel bir krize dönüşmesine sebep oluyor.

Salgın hastalıklar ve tıp tarihi uzmanı Yale Üniversitesi’nden Emeritüs Profesör Frank Snowden’a göre insanların doğal hayata müdahalesi, şehirleşme ve küreselleşme ile devletlerin hazırlıksız olması bu sağlık krizinin küresel bir krize dönüşmesine sebep oluyor. BBC’nin haberine göre, Snowden,  “Epidemik hastalıklar tarihi, salgınların kesinlikle rastgele ortaya çıkmadıklarını gösteriyor” dedi.  

Virüsler kendiliğinden oluşmuyor

Snowden, insanların, hem meydana getirdikleri, hem de tabiatla kurdukları ilişki ve kendi aralarındaki ilişki, mikropların, virüslerin ve bakterilerin istifade ettiği yeni çevresel milletler oluşturduğuna, bu sebeple farklı topluluklar farklı hastalıklara daha hassas hale geldiğine dikkati çekiyor. Bu durumun Ebola salgınıyla başladığını vurgulayan Snowden, şöyle devam ediyor: “Ebola’nın başında gördüğümüzü şimdi de Vuhan’da gördük. Virüs bir pazardan bulaştı ve oradan çok kalabalık bir kent toplumuna geçti. Kitlesel toplu ulaşım da bir faktör. 1997’den bu yana H1N1 veya SARS veya şimdi de koronavirüste de bu görüldü. 2008’de yeni ortaya çıkan 335 hastalık tespit edilmişti. Bu hastalıklar arasında en önemlileri ve en sık görülenleri de akciğer virüsleri. Dolayısıyla bunlar bir anda kendiliğinden olmuyor. Toplumumuz, bizleri bu tip hastalıklara daha hassas hale getiren şartları oluşturdu.”

Etiketler: salgın, sebep, insan
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