Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi (EPP) grup Başkanı Manfred Weber, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan mülteci mutabakatının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Alman politikacı Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’ye mülteciler için verilen yardımın “2019 sonrasındaki yılları da kapsayacak şekilde uzatılmasından” yana olduğunu ifade etti. Gerektiğinde şu anda ödenen miktarın artırılmasını isteyen Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Weber, bu paranın iyi bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı. Muhafazakâr siyasetçi ayrıca mülteci sayısının artması nedeniyle AB’ye baskı uygulamaması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarıda bulundu. “Şantajı kabul edemeyiz” diyen Weber, mülteci mutabakatını koz olarak kullananların Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri tehlikeye atacağını vurguladı. Weber, “Türkiye’nin bunu bilmesi gerekir” şeklinde konuştu. DW Türkçe’nin haberine göre, Weber, Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin “Avrupa’dan ve demokratik değerlerden giderek uzaklaştığını” savundu.

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