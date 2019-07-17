Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 8. ayını bitirdi.

Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı eylemlere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 8. ayını doldurdu. Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki göstermek için 8 ay önce gösterilere başlayan sarı yelekliler, kısa sürede ülke ve dünya gündeminde çok geniş yer buldu. Gösterilerde çıkan şiddet olayları, mağazaların yağmalanması, araçların ateşe verilmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi uzun süre dünya gündemini meşgul etti. Sarı yelekliler, sadece kendilerinin değil aynı zamanda Fransızların karşılaştığı zorlukları dile getirmesiyle halkın büyük kısmının desteğini aldı. Ancak son haftalardaki eylemlerde katılımın ciddi anlamda düşmesinin, sarı yelekliler hareketinin bundan sonra etkisini yavaş yavaş kaybetmesine neden olacağı tahmin ediliyor. AA

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