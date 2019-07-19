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Şaşırtıcı S-400 yorumu

19 Temmuz 2019, Cuma 22:45
Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) bazı yetkililer, Başkan Donald Trump’ın Türkiye’yi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini almamaya ikna edememesinde 15 Temmuz darbe girişiminin etkisi olabileceğini söyledi.

Reuters haber ajansının özel haberine göre S-400’lerin satın alınmasında ABD - Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesi ve Rusya’nın Ankara üzerinde etkisini artırmasının rol oynadığını kabul eden ABD’li kaynaklar, Trump yönetimi içerisinde bir başka senaryonun da temelini attığını açıkladı. Amerikalı yetkililer, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde büyük rol oynayan kendi hava kuvvetlerine karşı temkinli olmasının kendisini hava savunma sistemlerini bir Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesinden almaktansa Rusya’dan almaya itmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Uzmanlar, geçtiğimiz cuma gününden itibaren teslim edilmeye başlanan S-400’lerin, Türk Hükümetine kendi uçakları ile yapılacak herhangi bir saldırıyı ABD yapımı Patriot sistemlerinden daha iyi savuşturacağını söylüyor. Türkiye’ye teklif edilen Patriot füzelerinde ise Türkiye’nin hava kuvvetleri jetleri gibi NATO savaş uçaklarına karşı “dost ateşi” açılmasını önlemeye yardımcı olacak güvenlik tedbirleri olacaktı.

Etiketler: Türkiye, S-400, F-35, ABD, Rusya
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