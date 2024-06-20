Savaş kabinesini feshetti, ama Lübnan’a da saldıracak

İsrailli yetkililer Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Gazze’deki savaşı yönetmekle görevli Savaş Kabinesi’ni feshettiğini bildirdi.

İsrail'de 'katliam hükümeti'nin dağılması an meselesi Yetkililer bu kararın, kabinenin kilit üyelerinden Benny Gantz’ın Başbakan Netanyahu’nun savaşı yönetme biçimine ilişkin hayal kırıklıkları nedeniyle hükümetten ayrılmasından günler sonra geldiğini söyledi. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Lübnan’daki Hizbullah ile “topyekün savaşa ilişkin kararın yakın zamanda çıkacağı” uyarısında bulundu. Bölgeye temsilci gönderen ABD ise gerilimin tırmanmasını engellemeye çalışıyor. VOA Türkçe’nin haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medyadan paylaştığı mesajda, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın Çin ve Hint şirketlerinin işlettiği Hayfa’daki limanları hedef alma tehdidinin ardından, “Hizbullah ve Lübnan’a karşı oyunun kurallarını değiştirme konusunda karar anına çok yaklaşıyoruz” dedi. Haber Merkezi

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