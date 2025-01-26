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Sen bizi affet yavrum! - Filistinli çocuğun vasiyeti duygulandırdı...

26 Ocak 2025, Pazar 03:21
“ALLAH ŞAHİDİMDİR Kİ...”

Soykırım kurbanı Filistinli çocuk Azmi Ebu eş-Şar, cep telefonuna yazdığı vasiyetinde “Allah şahidimdir ki hepinizi çok seviyorum, anneannemi, dedemi, amcalarımı, halalarımı ve bütün insanları (seviyorum), umarım beni affederler” dedi.

NESİLLERİN GELECEĞİNİ TEHDİT

İsrail zulmünün 10 yaşındaki bir çocuğa bile vasiyet yazdırması dikkat çekti. Öte yandan Filistin yönetimi, iktidardaki İsrail sağının, Filistin halkını istemediği yönlere ittiğini ve nesillerinin geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

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Sen bizi affet çocuk

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Filistinli çocuk Azmi Ebu eş-Şar’ın cep telefonuna vasiyetini yazdığı ortaya çıktı. Azmi’nin vasiyetinde, “Ölürsem beni bağışlayın” demesi dikkat çekti.

İsrail saldırısında şehit olan 10 yaşındaki Filistinli çocuğun cep telefonunda vasiyeti bulundu. Ailesinin yakın zamanda telefonunda bulduğu vasiyetinin, 10 yaşındaki bir çocuğun aklına durduk yere gelebilecek cümleler olmadığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım sırasında yaşadığı ve tanık olduğu acı dolu sahnelerin ve ölüm korkusunun etkisiyle yazıldığı göze çarpıyor.

Gazze Şeridi’nde çocukların ve kadınların öldürüldüğü; evlerin, içinde yaşayan insanların başlarına yıkıldığı dehşet sahnelerine tanık olan Filistinli çocuk Azmi, kendi ifadesiyle “uzun yaşamayacağını hissederek”, 19 Mart 2024’te cep telefonuna vasiyetini yazdı.

Azmi’nin sosyal medyada yayımlanan vasiyetine, “Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Annem, babam, kardeşlerim Naime, Şehd, Meryem, Mahmud; eğer uyursam ve ölürsem beni bağışlayın.” sözleriyle başladı.

Sizi kızdırdıysam çok özür dilerim

Filistinli çocuk, ailesine hitaben yazdığı vasiyetinde şunları kaydetti: “Annem ve babam, eğer bir gün sizi kızdırdıysam çok özür dilerim. Ben, Azzuz (takma adı), uzun yaşamayacağımı hissediyorum. Anne, lütfen Mahmud’a iyi bak. Naime, seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şehd, Meryem, Mahmud sizden de özür diliyorum. Allah şahidimdir ki hepinizi çok seviyorum, anneannemi, dedemi, amcalarımı, halalarımı ve bütün insanları (seviyorum). Umarım beni affederler.” Gazze Şeridi’ndeki hükümetin Medya Ofisinin yayınladığı son istatistiklere göre, İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği soykırımda 17 bin 861 çocuk hayatını kaybetti. Gazze’deki çocuklar, İsrail’in bombardımanlarında hayatlarını kaybetmeleri veya cesetlerinin parçalara ayrılması durumunda sağlık görevlilerinin onları teşhis edebilmesi için isimlerini kollarına ve vücutlarına yazıyorlar.

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İsrail, nesillerimizin geleceğini tehdit ediyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İktidardaki İsrail sağı, uluslararası hukuk, insan hakları, uluslararası meşruiyet ve kararları sınavında eşi benzeri görülmemiş bir uluslararası başarısızlığa sığınarak Filistin halkını istemediği yönlere itiyor, nesillerinin geleceğini tehdit ediyor.” ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, “İsrail’in, uygar olduğunu iddia eden dünyanın gözleri önünde etnik temizlik gibi en iğrenç suçları işleyerek sakinlerini göçe zorlamak için vatanlarını tamamen yok ettiği; Gazze Şeridi’nde iki milyondan fazla Filistinlinin evsiz, geçim kaynağından ve medenî haklardan mahrum kaldığı” vurgulandı. Açıklamada, İsrail’de iktidardaki sağın, “işgali uzatmak ve iktidarda kalmak için savaş suçları işlemeye devam ettiği” belirtildi.

AA

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