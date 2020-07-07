‘Sessiz kalmak ihanettir’

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İşgalci İsrail’in Filistin topraklarından yenilerini gasbetmesi karşısında sessiz kalmak, yeni bir ihanettir.” İfadesi yer aldı.

İşgalci İsrail’in bu yeni istilâsının uygulamaya geçmesi durumunda dünya genelinde Birleşmiş Milletler gibi kurumlara saygı kalmayacağı, ilhakı destekleyen ABD başta olmak üzere dünyada daha fazla kaos ve yıkım olacağı belirtilen açıklamada, gasp ve yağmanın uluslar arası barışı tehdit ettiği ve herkesin bunlarla mücadele etmesi gerektiği vurgulandı. Birlik, İslâm dünyasına, uluslar arası yasaları tanımayan, mücadeleden başka bir dilden anlamayan işgal güçleriyle yapılan bütün anlaşmaların feshini içeren gerçek bir tutum sergilemesi çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, İsraille normalleşmenin ve işgal altındaki Filistin topraklarının bir karışından vazgeçilmesinin, Arap ve Müslüman nesillerin hakları karşısında işlenen bir suç olduğu kaydedildi.

İlhaka karşı birlik mesajı

Hamas ve Fetih Hareketi yetkilileri, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi’ni ilhak etme planına karşı ulusal birliğin sağlanması gerektiğini belirtti. Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ahmed Hillis ile Hamas’ın Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Husam Bedran, Filistin televizyonuna ortak demeç verdi. Bedran, tüm Filistinli grupların “Yüzyılın Anlaşması” ve ilhak planlarını boşa çıkarmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Husam Bedran, “İsrail, halkımızdan özellikle de Filistin hareketlerinden hiçbir tepki görmeden tasfiye planlarına ve düşmanlığına devam edebileceğini zannetti” dedi. Gazze’nin bu planlara karşı yürütülen mücadelenin dışında tutulamayacağını dile getiren Ahmed Hillis, “Filistin halkının işgal karşısında tek yürek olduğunu söylüyoruz.” diye konuştu.