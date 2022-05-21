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Sevilya'daki Müslümanlar: İspanyol olarak bizim Müslüman tarihimizden gurur duymamız gerekiyor

21 Mayıs 2022, Cumartesi 21:51
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Sevilya'da 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Sevilya Cami Vakfının başkanlığını yürüten İbrahim Hernandez, "Türk İslam kültüründen öğrendiklerini burada uygulamaya çalıştıklarını" söyledi.

Hernandez, dünyadaki İslam kültürleri arasında kendilerini en yakın olarak Türk İslam kültürünü gördüklerini ifade etti.

Hernandez, "Biz burada Türk İslam kültüründen öğrendiklerimizi kullanmaya çalışıyoruz. Tabii ki aynı şekilde Arap, Endonezya ya da Malezya kültürlerinde de faydalanıyoruz. Umarım bir gün Avrupa İslam kültürü de olur." dedi.

İspanya'da İslam'ın yanlış anlatıldığını, tarihin çarpıtılarak öğretildiğini kaydeden Hernandez, şunları belirtti:

"Bize bu zamana kadar hep 'Müslümanlar buraya gelip 800 yıl (Endülüs İslam dönemi 711-1492) kaldılar, daha sonra onları buradan attık.' şeklinde anlattılar. Gerçek böyle değil. Müslümanlar burada tarih için büyük bir kültür, medeniyet inşa etti. Çok fazla olumlu eserler, izler bıraktı. Bugün bile bunlardan yararlanıyoruz. İspanyol olarak bizim Müslüman tarihimizden gurur duymamız gerekiyor. Bunu yabancı bir şey gibi göremeyiz." diye konuştu.

İberya Yarımadası'nda özellikle son yıllarda (salgın dönemi dışında) Müslümanların ortak çalışmalarının, seminerlerinin, sosyal ve kültürel etkinliklerinin arttığına işaret eden Hernandez, şöyle devam etti:

"Bu girişimler aslında kendi tarihimizle uzlaşmadır. İslam, Endülüs'te, insanların kendisinden gizlemek istediği değil, yerel bir din, bir kültür olarak görülmeli. İslam, Endülüs'e geçici olarak gelip giden bir din değil. İslam'ın buraya kalıcı olmak, toplumsal yaşama katkıda bulunmak için geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız bu. Ama bu dünden bugüne olacak bir şey değil."

"Türk modelini Sevilya'da yapmak istiyoruz"

Bir dönem Sevilya'da forma giyen eski futbolcu Frederick Kanoute'nin yardımıyla satın alınan bir daireyi şu anda cami ve vakıf olarak kullandıklarını, en büyük amaçlarının Sevilya'da bir İslam Kültür Merkezi açmak olduğunu anlatan Hernandez, "Sevilya'da yapmak istediğimiz aslında tam olarak Türk modeli, yani imaret. Sadece cami değil aynı zamanda Müslümanlar için sosyal bir hizmet, eğitim, çalışma, araştırma alanı kurmak istiyoruz. Sadece Müslümanlara değil, herkese açık, İslam'ı tanıtıcı, öğretici bir alan." açıklamasında bulundu.

Sevilya'da mevcut durumda 8 bini kent merkezinde olmak üzere toplamda 30 bin Müslümanın yaşadığını belirten Hernandez, ellerindeki imkanlar dahilinde bölgelerindeki Müslümanlara yardım ettiklerini, yurt dışından en çok Türkiye, Malezya ve Endonezya ile iş birliği yaptıklarını aktardı.

Sevilya Cami Vakfı Başkanı Hernandez, , "Granada'daki Ulu Cami'nin arazisinin alınıp inşa edilmesi 23 yıl sürdü. Umarım biz bu kadar beklemeyiz ama şartlar belli. Biz çalışmaya ve projemize inanmaya devam edeceğiz. Şu anda alçak gönüllü bir şekilde Müslümanların ihtiyaçlarına hizmet etmeye, İslam'ın felsefesini ve kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Sevilya'da yapmak istediğimiz projelere ve tutkumuza inanan herkese açığız." dedi.

4 nesildir Müslüman İspanyollar olarak yaşıyorlar

Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen bir anne-babanın oğlu olduğunu da aktaran Hernandez, "Dedelerim Hristiyan, anneannem Faslı bir Müslümandı. Bu ortam doğal olarak kültürler arası diyaloğu ve kültürel zenginliği de beraberinde getirdi. Anneannem, annem, ben ve şimdi çocuklarım 4 nesil burada Müslüman İspanyollar olarak yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hernandez, Sevilya'da İslam'a yakınlaşan, kelimeişehadet getirerek Müslüman olanların sayısında her geçen gün artış görüldüğünü vurgulayarak "Bu, benim için de şaşırtıcı. İslam'a yakınlaşan insanları daha çok görmek benim için inanılmaz bir şey. Ailemin bana verdiği Müslüman olma hediyesini bir daha yaşatan bir duygu. Aynı zamanda insanlara daha fazla İslam'ı anlatmamız, Müslüman toplumunun yanında yer almalarını sağlamak için bize güç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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