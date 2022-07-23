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Sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya ve Portekiz'de bin 700 kişi öldü

23 Temmuz 2022, Cumartesi 13:57
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörlüğü, son haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının sadece İber Yarımadasında (İspanya, Portekiz) bin 700'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını belirterek iklim değişikliğiyle mücadele için ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, "Sıcaklar öldürür. Geçtiğimiz on yıllar boyunca yüz binlerce insan, genellikle eş zamanlı orman yangınlarının da yaşandığı sıcak hava dalgaları sırasında aşırı sıcaklardan ötürü öldü." diye konuştu. 

Kluge, "Bu yıl, sadece İspanya ve Portekiz'de mevcut sıcak hava dalgasında bin 700'den fazla ölüme tanık olduk" ifadesini kullandı.

Aşırı sıcağa maruz kalmanın genellikle önceden var olan sağlık koşullarını daha da kötüleştirdiğine işaret eden DSÖ yetkilisi, 'yaşam yelpazesinin her iki ucundaki bireylerin, yani bebekler, çocuklar ve yaşlıların özellikle risk altında olduğunu' kaydetti.

Dr. Hans Kluge,  bu rakamın ulusal makamların mevcut raporlarına dayanan bir ön tahmin olduğunu belirterek sayının artmaya devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde daha da artacağını sözlerine ekledi. 

Sıcak hava dalgasıyla bağlantılı gerçek ölüm rakamlarının haftalarca netleşmeyeceğini belirten yetkili, "Kavurucu yaz sezonu henüz yarılanmış bile değil" uyarısında bulundu. 

Euronews Türkçe

Etiketler: sıcak hava dalgası, İspanya, Portekiz
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