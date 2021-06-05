Şiddetli kuraklık acil durum düzeyinde

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, NASA ve Meteoroloji verilerine göre Türkiye’nin üçte ikisinin şiddetli kuraklık-âcil durum düzeyinde olduğunu açıkladı.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkemizde çevre tahribatının had safhaya ulaştığını dile getirdi. Bu tahribatın iklim krizinin daha da derinleşmesine, tabiî çevre, tabiî hayak, tarımdaki üretim, kırsal-şehirdeki bütün toplum hayatını, kısaca ülkemizin bugünü ile sosyoekolojik geleceğini tehdit edici boyutlarda olduğunu ifade etti.

Sözcü’nün haberine göre Yener, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2021 Nisan ayı kuraklık analizine göre Türkiye’nin üçte ikisi şiddetli kuraklık-âcil durum düzeyindedir. NASA verileri de aynı yöndedir. Keza hava kirliliği göstergeleri de had safhadadır. Burdur Gölü’nün, Salda Gölü’nün, Marmara Denizi’nin mevcut durumu içler acısıdır. Ege, Marmara, İç Anadolu’daki göllerin tamamı kirlenmiştir, denizlerimiz korumasız durumdadır. Toplumsal gereksinimlere yönelik bir ekonomi ve planlı sosyal kalkınma yaklaşımı âcil bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.