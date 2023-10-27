Sığınaklar doldu taştı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de sığınakların aşırı kalabalıklaştığı konusunda uyardı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’de yerinden edilen kişi sayısının yaklaşık 1 milyon 400 bine ulaştığını aktararak, bunlardan 629 bininin, acil durum için belirlenen yaklaşık 155 sığınakta kaldığını kaydetti. Dujarric, “Sığınıkların aşırı kalabalıklaşması endişe meydana getiriyor. Sığınaklar normal kapasitelerinin 2,7 kat üzerinde çalışıyor.” dedi. BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) güneyde su taşımak için rezervlerinden yakıt aktardığını bildiren Dujarric, “Söz konusu tesislerde de yakıt tükenmek üzere.” ikazını yaptı. AA

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