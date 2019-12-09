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10 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Silahlanma yarışı hız kesmedi

09 Aralık 2019, Pazartesi 19:56
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, dünya genelinde silah satışları 2018’de yüzde 4,6 arttı.

Dünya genelinde silah satışları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarken, Türk firmaları, 2017’de girdiği başlıca 100 silah üreticisi şirketler listesindeki yerini korudu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre, Çin şirketleri hariç, sektördeki en büyük 100 şirket 2018’de 420 milyar dolar silah ve askeri hizmet satışı yaptı.

Listenin tepesinde ABD şirketleri bulunuyor

2002’den bu yana ilk defa 100 şirketin ilk beş sırasına ABD şirketleri yerleşti. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ve General Dynamics firmalarından oluşan şirketler, 148 milyar dolarlık cirolarıyla listedeki tüm ülkelerin yaptığı satışların yüzde 35’ini gerçekleştirdi. Listede bulunan ABD’li toplam 43 şirket, 2018’de 246 milyar dolarlık silah satışı yaparak, geçen yıla göre 2 puanlık artışla tüm satışların yüzde 59’unu karşıladı. Diğer yandan, ABD silah endüstrisinde 2018’de silah şirketleri arasında birleşme eğilimi görüldü. Örneğin ilk 5’teki Northrop Grumman ve General Dynamics şirketleri daha küçük firmaları satın alarak bünyelerine kattı.

Rus şirketlerin satışlarında cüzi düşüş

Küresel silah endüstrisinde 2018’de ABD şirketlerinin ardından ikinciliği Rus şirketler elde etti. Rus şirketleri, 2017’de tüm satışların yüzde 9,7’sini karşılarken, 1,1 puanlık düşüşle bu rakam 2018’de yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. İlk 100’de yer alan 10 Rus şirketi, 2018’de 36,2 milyar dolarlık silah satışı yaparak, 37,7 milyar dolar satış yaptığı 2017’ye göre yüzde 0,4’lük bir düşüş görmüş oldu.

Türk şirketleri ilk 100’de

Listeye geçen yıl giren ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bu yıl da listede yer aldı. İki şirketin satışları toplamda yüzde 22 artarak 2,8 milyara ulaştı. Listede ABD’den 43, Avrupa’dan 27, Rusya’dan 10, Japonya’dan 6, İsrail, Hindistan ve Güney Kore’den 3’er, Türkiye’den 2, Avustralya, Kanada ve Singapur’dan birer şirket bulunuyor. Raporda, güvenilir olmayan istatistikler nedeniyle Çin şirketlerinin satışlarına ilişkin bilgi yer almıyor. SIPRI, kurulduğu 1966’dan bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.

AA

Etiketler: silahlanma, yarış, hız
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