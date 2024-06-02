Şili, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına "müdahil" olacak

Şili Devlet Başkan Gabriel Boric, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olacaklarını bildirdi.

Kongre'de konuşan Boric, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açılan davaya müdahil olacaklarını duyurdu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeksizin masum sivilleri hedef aldığını dile getiren Boric, "Bugün bir şeyi ifade etmeyi kendimde görev addediyorum. Gazze'de olanlar karşısında öfkemizi belirtmekten asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail ordusunun saldırılarında, özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere masum siviller hayatını kaybediyor. 35 binden fazla insan öldürüldü." ifadelerini kullandı. Boric, Gazze'de insani bir felaketin yaşandığını vurgulayarak, "Gazze'nin alt yapısı tamamen yerle bir edildi. Uluslararası kamuoyunun sağlam bir tepki göstermesinin zamanı geldi. Soykırım sözleşmesinin ihlali gerekçesiyle UAD'de İsrail'e karşı açılan davaya müdahil olacağımızı bildirmek istiyorum." dedi. Şili'nin bu konudaki argümanlarının UAD'ye götürülmesi için gerekli talimatı verdiğini söyleyen Boric, "Barbarlık nerede, ne şekilde olursa olsun asla kabul etmeyiz. Hamas'ın terörist saldırılarını da şüphesiz kınadık. Bütün rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu. Boric'in sözleri Kongre'dekiler tarafından uzun süre alkışlandı. AA

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