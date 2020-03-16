Şimdi de karınca istilâsı

Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman’da karınca istilâsı boy gösterdi.

Umman’ın farklı bölgelerinde karınca istilâsı yaşandı. Umman’da çekilen o görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca karınca özellikle başşehir Muskat’taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkânları istilâ etti. Karıncaların istilâsı vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmî makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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