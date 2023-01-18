"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sırbistan'dan Rusya'ya uyarı: Ülkemizden asker toplama çabalarını durdur

18 Ocak 2023, Çarşamba 09:00
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rus askeri şirketi Wagner'in ülkesinden asker toplamaya yönelik çabalarının durdurulması için Rusya'yı uyardı.

Sırbistan medyasında yer alan haberlerde, Vucic'in, Wagner'in Sırbistan'dan asker toplamaya çalıştığına dair açıklamalarını değerlendirdiği cümlelerine yer verildi.

Vucic, Sırpların, Ukrayna'da savaşması için çağrılmasının "adil olmadığını" belirterek, "Sırbistan, Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke. Rusya, Wagner'in Sırbistan'dan asker toplamaya yönelik çabalarını durdurmalı. Bu tarz bir yaklaşım Sırbistan yasalarına da aykırı." ifadesini kullandı.

Bu arada, Moskova yanlısı RT haber portalının, Wagner'in, Ukrayna'da savaşçı aradığına dair ilanı Sırpça yayımladığı ve insanları bu yönde teşvik ettiği belirtilmişti.

Bunun üzerine, geçen hafta Sırbistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet de Wagner'in buradaki faaliyetlerinden endişe duyduklarını ifade etmişti.

Öte yandan, Rus oligark Yevgeny Prigozhin'in sahibi olduğu Wagner'in daha çok Afrika kıtası olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiği bilinirken söz konusu Rus askeri şirket, geçen ay Sırbistan'da "dostluk ve işbirliği merkezi" kurduğunu açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 82
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aydın'da bir anne ile 2 çocuğu soba gazından zehirlenerek vefat etti

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, dualarla uğurlandı

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı

    Messi ile Ronaldo yeniden karşılaşacak

    Kiev yakınlarında helikopter düştü: 16 kişi öldü - Aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı da var

    İmran Han, bir eyalette daha meclisi feshetti

    Ermenistan işgali yıllarında Azerbaycan madenlerini yasa dışı işleten yabancı şirketler açıklandı

    Bursa'da çatı metro güzergahına düştü

    Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede yenidoğan artışı gözlemlendi

    UNICEF: 25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya kalacak

    Microsoft binlerce kişiyi işten çıkaracak

    Sırbistan'dan Rusya'ya uyarı: Ülkemizden asker toplama çabalarını durdur

    ABD: Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır

    Zengin fakir uçurumu büyüyor

    Rusya, asker sayısını 1,5 milyona çıkaracak

    İktidar değişmeden sorunlar çözülmez

    Galatasaray Alanyaspor'u eledi

    Mevsimler kaymaya başladı

    Stres bağımlısı mısınız?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hüseyin Kileci
    Cevher İLHAN

    “Seçimlerin azıcık öne alınması” oyunu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hüseyin Ağabey ve Hz. Hızır
    Ahmet BATTAL

    Geleceği Brezilya’dan okuyalım
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz üzerine sorular
    Risale-i Nur'dan

    Şiddetli hisler ahiret için verilmiştir
    Cihat ERDOĞ

    Peygamberimiz (asm) Rehberdir
    Genel

    İktidar değişmeden sorunlar çözülmez
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir lezzet dersi: İktisat Risalesi - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.