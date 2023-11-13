Siyonist Bakan: Beyrut’u da Gazze gibi yaparız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Hizbullah’ın Lübnan’ı savaşa sürüklemesi halinde ‘Beyrut’un da Gazze ile aynı kaderi paylaşabileceğini’ söyledi.

Gallant, İsrail’in kuzeyindeki bir askeri üsse düzenlediği ziyarette, Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlileri örnek gösteren ve Lübnanlıların da aynı tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ima eden Gallant, “Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze’deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum” diye konuştu. Lübnan halkına yönelik gözdağını sürdüren Gallant, “Hizbullah bu tür hatalar yaparsa bunun bedelini ödeyecek olanlar, öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze’de yaptığımızı Beyrut’ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı. AA

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