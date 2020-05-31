Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü

Somali'deki Aşağı Şebelle bölgesinde, toplu taşıma aracına yönelik bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Aşağı Şebelle Bölgesi Polis Yetkilisi Hussein Abdi Ali, bölgenin Hawa Abdi semtinde sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti. Ali, saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti. Somali Hükümeti Sözcüsü Ismail Mukhtar Oronjo da yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. AA

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