Somali'de terör saldırıları: En az 20 sivil öldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarında en az 20 sivilin öldüğü bildirildi.

Galmudug Bölgesi polis müdür yardımcılarından Muhammed Mahmud, intihar saldırısının ardından militanların etrafa ateş açması sonucu en az 20 sivilin öldüğünü bildirdi. Eş-Şebab ise saldırılarda en az 34 askeri öldürdüğünü öne sürdü. Terör örgütü, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor. Son günlerde bu operasyonlarda 300'e yakın örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. AA

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