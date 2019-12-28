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Somali'deki saldırıda ölü sayısı 80'e yükseldi: Ölenlerden 2'si Türk vatandaşı

28 Aralık 2019, Cumartesi 13:16
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si Türk vatandaşı 80 kişi öldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Hastane kaynakları 40'a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Son gelen bilgilerde ölü sayısının 80'e yükseldiği belirtildi.

Saldırıda iki Türk vatandaşı öldü

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda iki Türk vatandaşının öldüğünü bildirdi.

Büyükelçi Yılmaz, yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre ölen 80 kişiden ikisinin Türk vatandaşı olduğunu teyit ettiklerini belirtti.

Büyükelçi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: somali, terör saldırısı
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