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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Son 24 saatte binin üzerinde Suriyeli ülkesine döndü

28 Ekim 2019, Pazartesi 20:12
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, son 24 saat içinde binin üzerinde Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri döndüklerini açıkladı.

Merkezin Rusya Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde, son 24 saat içinde binin üzerinde Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri döndükleri belirtildi.

Bültende, “Lübnan’dan Ceydet-Yabus, Tel-Kalah giriş noktalarından (88’i kadın, 150’si çocuk) 295 kişi, Ürdün’den Nasib giriş noktasından (216’sı kadın, 368’i çocuk) 721 kişi olmak üzere toplam 1016 sığınmacı dönüş yaptı” ifadelerine yer verildi.

Dönen bu kişilerin henüz daimi ikamet yerlerine gönderilmediği kaydedildi.

Etiketler: Suriye, mülteci, ülke
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