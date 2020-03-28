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28 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Son 24 saatteki 3 patlama Endonezya'yı alarma geçirdi

28 Mart 2020, Cumartesi 12:47
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda dünden bu yana 3 patlama gözlemlendi.

Metro TV kanalının haberine göre, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda en son patlama sabah yerel saatle 05.21’de oldu ve 180 saniye sürdü.

Bölge yetkilileri, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını bildirdi.

Öte yanda dün gözlemlenen iki patlama sebebiyle Magelang bölgesine bağlı yerleşim alanlarında kül yağmuru oluştu.

İkinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın 3 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunulmaması konusunda uyarı yapılıyor.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi ölmüştü.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

AA

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  • Muhittin İsmail ÖZGÜR

    28.3.2020 13:37:33

    Ey Joko Vidodo, bu yanardağlar kendi kendine harekete geçmez. Umarım kendin ve vatandaşların adına; hem dünya hayatı hem dünya sonrası sonsuz hayat için çetrefilli çemberlere girmiyorsundur..

Risale-i Nur Külliyatı

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