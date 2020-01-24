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24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Son iki günde 39 sivil daha öldü

24 Ocak 2020, Cuma
İdlib’de Esad rejimi ve destekçisi Rusya’nın düzenlediği saldırılarda son iki günde 39 sivil öldü. AB, İdlib’de sivillere yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.

Suriye’de Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne gece geç saatlerden bu yana düzenlediği saldırılarda 8, son iki günde ise toplam 39 sivil öldü. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, gece geç saatlerden bu yana İdlib’in güneyindeki Serakib ilçesi ile Tel Debis, Cuzef, Ernebe ve Tel Nebi Eyyüp köylerine, Halep’in batı ve güney kırsalındaki İkarda, Leyramon ve Raşidin bölgelerine, Han Tuman beldesi, Keferhamra ve Halsa köylerine hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Ernebe’de aynı aileden 2’si çocuk 1’i kadın toplam 3 ve Serakib’de 5 olmak üzere, toplam 9 sivil öldü. Saldırılar devam ettiği için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

450 bin sivil yerinden edildi

Esad ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya’nın saldırılarından kaçan sivillerin, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kalan kırsal kesiminden Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor. İdlib’in güney ve güneydoğu ile Halep’in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Kasım 2019’dan itibaren yaklaşık 450 bin sivil yerinden edildi.      

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor      

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde 9 Ocak’ta saat 14.00’ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar kara saldırılarına devam etmişti. Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam’daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 “gerginliği azaltma bölgesi” oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilân edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600’den fazla sivil can verdi. 

AB: Saldırıları durdurun

AB, İdlib’de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamaların kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini bildirdi.  ”AB, söz konusu şiddetli saldırılar devam ettiği müddetçe Esad rejimine yönelik yaptırımları sürdürecektir.” ifadelerini kullanan  AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, insanî yardım koridorlarının oluşturulmasının önemine işaret etti.

AA

Etiketler: İdlib, sivil
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