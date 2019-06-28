Srebrenitsa Anneleri’nden Avrupa’ya çağrı

Srebrenitsa Anneleri 11 Temmuz’un Avrupa’da “Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü” ilân edilmesi için Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ne resmen başvuru yaptı.

Talebe Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nden destek geldi. Srebrenitsa katliâmı sırasında yakınları vefat eden anneler adına Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ni ziyaret eden Munira Subasiç ve Kada Hotiç, 11 Temmuz’un gelecek yıldan itibaren kurum olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa ülkeleri tarafından “Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü” ilan edilmesi çağrısında bulundu. Srebrenitsa Anneleri 11 Temmuz’un anma günü ilân edilmesi talebini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’a iletti. Avrupa Konseyi’nin talebi nasıl değerlendireceği henüz bilinmiyor. Ancak Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic Srebrenitsa Anneleri’nin talebini desteklediğini bildirdi. Mijatovic, Avrupa Konseyi binasındaki “Srebrenitsa Anneleri’nin Adalet İçin Uzun Soluklu Mücadelesi” temalı fotoğraf sergisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Avrupa ve dünyada birçok kişinin Srebrenitsa soykırımından bihaber olduğunu, hatta inkâr ettiğini” belirtip, bu durumun “soykırım kurbanlarına hakaret ve barış ve barışma için tehdit olduğunu” söyledi.

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