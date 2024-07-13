Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacağız

BOSNA HERSEK’TE BİNLERCE KİŞİNİN KATILIMI İLE 1995 YILINDA SIRPLARIN İŞLEDİĞİ SREBRENİTSA SOYKIRIMININ YILDÖNÜMÜNÜ ANMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN 3 GÜNLÜK YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ.

Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının hayatta kalan aile üyeleri ve çocuklarının aralarında bulunduğu binlerce kişi, 1995 yılındaki katliamın yıldönümü nedeniyle Bosna Hersek’te düzenlenen üç günlük barış yürüyüşünü tamamladı. 11 Temmuz 1995’te Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’dan ülkenin kuzeyine kaçan çok sayıda Boşnak’ın sığınmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen “Barış Yürüyüşü” soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı’nda bitti. Bu yılki yürüyüş, aşırı sıcak ve zorlu arazi şartları nedeniyle özellikle zorlu geçti. Organizatörlere göre, bu yıl 250’si çocuk olmak üzere yaklaşık 6,000 kişi yürüyüşe katıldı.

Onlarca insan hakları aktivisti “Srebrenitsa’daki soykırımı asla unutmayacağız” ve kurbanların sayısını ifade eden “8.372” yazılı pankartlar taşıdı. BM, 11 Temmuz’u “Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü” olarak kabul etti. Geçtiğimiz Mayıs ayında Birleşmiş Milletler (BM), Bosnalı Sırp güçlerinin 1995’te üç gün boyunca 8,000’den fazla Boşnak erkek ve erkek çocuğunu öldürdüğü Srebrenitsa soykırımını anmak için uluslararası bir gün tesis eden kararı onayladı.

700 yıldan fazla hapis cezası

Srebrenitsa soykırımı, 1990’larda Yugoslavya’nın dağılmasına neden olan savaşlar sırasında işlenen en kötü zulümler arasında yer alıyor. Altı cumhuriyetten oluşan Yugoslavya, Devlet Başkanı Josip Broz Tito yönetiminde geçen 45 yıllık barış döneminin ardından Slovenya, Hırvatistan ve Bosna’yı içine alan bir dizi savaşla dağıldı. Bosna’daki savaşta Doğu Ortodoks olan Bosnalı Sırplar, Katolik Bosnalı Hırvatlar ve Müslüman olan Boşnaklar olmak üzere üç ana etnik grup birbirleriyle karşı karşıya geldi. 11 Temmuz 1995’te Bosnalı Sırplar, Srebrenitsa’da BM tarafından korunan güvenli bir bölgeyi ele geçirdi. 8,000’den fazla Boşnak erkek ve çocuğunu eşlerinden, annelerinden ve kız kardeşlerinden ayırarak katlettiler. Kaçmaya çalışanlar ise ormanlarda ve dağlarda kovalandı.

Sırplar SOYKIRIMI inkar ediyor

Hollanda’nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen davada, Bosnalı Sırpların savaş dönemindeki siyasi lideri Radovan Karadzic ve askeri komutanı Ratko Mladic’in Srebrenitsa’da soykırım yaptıklarına hükmedildi. ICTY ve Balkanlar’daki mahkemeler toplamda 50’ye yakın Bosnalı Sırp savaş dönemi yetkilisini Srebrenitsa cinayetleri nedeniyle 700 yıldan fazla hapis cezasına mahkum etti. Öte yandan, Sırp ve Bosnalı Sırp yetkililerin önemli bir kısmı hala Karadzic ve Mladic’i ulusal kahramanlar olarak görürken, Srebrenitsa soykırımını inkar ediyor.