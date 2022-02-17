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17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Stoltenberg: Rusya, işgal için mazeret arıyor

17 Şubat 2022, Perşembe 17:52
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın yanlış bilgilendirme yaptığına dikkat çekerek hala Ukrayna sınırına yığınak yapmaya devam ettiğini belirtti ve Rusya'nın 'Ukrayna'ya yönelik silahlı bir saldırı için mazeret yaratmaya çalışmasından' endişe duyduklarını ifade etti.

NATO'nun Brüksel'deki karargahında bugün yapılan savunma bakanları toplantısının son oturumunun ardından bir basın toplantısı düzenleyen genel sekreter, Rusya'nın dünyayı askerlerini geri çektiğine dair görüntülerle "yanılttığını" söyledi.

Rus birliklerin giderek sınıra daha çok yaklaştığını, daha fazla savaş ve destek uçağı havalandırdıklarını ve Karadeniz'de hazırlıklarını keskinleştirdiklerini gördüklerini belirten Stoltenberg, "Bunları sebepsiz yere yapmazsınız ve bunları eğer eve dönmek için toparlanıyorsanız hiç yapmazsınız" diye konuştu.

Stoltenberg askerlerin geri çekilmesi ve gerilimin azaltılmasına dair girişimlerin "anlamlı" olması gerektiğini vurguladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Stoltenberg, Rusya, işgal, mazeret
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