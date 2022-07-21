"Su krizi milyonlarca Lübnanlıyı riske atıyor"

UNICEF, "Lübnan'da su elde etmenin zorluğu" başlıklı yeni bir rapor yayımladı.
Raporda, Lübnan'da enerji krizi sürerken çözüm umutlarının da karanlıkta kalacağına işaret edilerek, elektrik sıkıntısının yeterli su pompalamayı imkansız kıldığı, bazı durumlarda ise su pompalamanın tamamen durmasına neden olduğu kaydedildi.
Lübnan'ın, su altyapısının tamamen çökmesini önlemeyi başardığı ancak krizin henüz çözülemediği, temiz ve güvenli suyun sınırlı olmasının ülkedeki milyonlarca insanı etkilediği ifade edildi.
Su temini sistemlerinin hala yeterli su sağlayamadığı, bu durumun da milyonlarca insanın, özellikle de çocukların sağlığını riske attığı vurgulandı.
Küresel petrol fiyatlarındaki artışın Lübnan'daki ekonomik çöküşü şiddetlendirdiğine ve Kovid-19 salgınının da durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çekti.
Raporda ayrıca 2020'deki Beyrut Limanı patlamasının olumsuz yansımalarına ve hayati öneme sahip altyapı üzerindeki ciddi etkisine işaret edildi.
AA