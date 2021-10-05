'Su sıkıntısı çekenlerin sayısı artacak'

Dünya Meteoroloji Örgütü, nüfus artışı ve azalan su kaynakları nedeniyle dünya genelinde su sıkıntısı çeken insan sayısının artmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, örgütün iklim değişikliğiyle ilgili açıkladığı yeni rapora ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

İklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi suyla ilgili tehlikelerin arttığını vurgulayan Taalas, "Artan sıcaklıklar, küresel ve bölgesel yağış değişiklikleriyle sonuçlanıyor. Bu durum da yağış biçimlerinde ve tarım mevsimlerinde kaymalara yol açarak gıda güvenliği, insan sağlığı ve refahı üzerinde büyük bir etki oluşturuyor." dedi.

Taalas, dünyadaki su kaynaklarının yönetimi ve iklim politikalarının geliştirilmesi için acil eylem planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Geçen yıl su kaynaklı felaketlerin devam ettiğini anımsatan Taalas, "Asya genelinde aşırı yağışlar, Japonya, Çin, Endonezya, Nepal, Pakistan ve Hindistan'da büyük sellere neden oldu. Milyonlarca insan yerinden edildi ve yüzlerce kişi öldü." dedi.