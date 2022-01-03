Sudan Başbakanı Hamduk istifa etti

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, geçiş döneminin askerî ve sivil bileşenleri arasındaki uzlaşı çabalarına rağmen siyasî krizin çözülememesi sebebiyle görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Hamduk, “Sudan halkına yol açmak, bu asil ülkenin başka fertlerine şans tanımak için emaneti teslim ederek istifamı sunmaya karar verdim.” dedi. Geçiş hükümetinin, ekonomi başta olmak üzere büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Hamduk, ilk günden itibaren bütün bu zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıklarını ifade etti. Hamduk, ülkedeki siyasî krize çözüm olarak birkaç girişim sunduğunu ancak netice alamadığını belirtti. Tabandaki rahatsızlık, uluslar arası toplumun beklentileri, askerin baskıları, aylardır süren kitlesel protestolar ve nihayetinde siyasî anlaşmadan da sonuç alınamaması üzerine Hamduk, geçen hafta istifa sinyalleri vermişti. AA

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