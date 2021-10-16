Sudan'da binlerce kişiden orduya 'yönetime el koy' çağrısı

Sudan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, ordunun yönetime el koyması için çağrı yaptı. Ülkede geçen ay yapılan başarısız darbe girişiminin ardından ordu da hükümetin feshi için mesajlar veriyor.

Sudan'da 21 Eylül’deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası devam ediyor. İktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı Misak-ı Vatani güçlerinin çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan protestocular, hükümetin feshedilmesini istedi.

Aralık 2018'deki halk devrimini "çalanlardan geri kurtarmak" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, "Sabırlı halk aç", "Tek ordu, tek halk," "Hükümet feshedilsin" sloganları attı.

Göstericilerden Lina Yusuf Fadlullah da alınan zalim kararlara karşı çıktıklarını belirterek, "Son üç senede olan yıkımın Sudan'ın tarihinde benzeri görülmemiştir. Her şey pahalılaştı." diye konuştu.

Ekmek ve ilaçta sıkıntılar yaşandığını, isteklerinin hükümeti indirmek olduğunu ifade eden Fadlullah, "Bu hükümet, ülkenin zengin kaynaklarını idare edemiyor." dedi.

"Hükümet feshedilene kadar Cumhurbaşkanlığı önünde oturacağız"

Özgürlük ve Değişim Güçleri çatısı altındaki Misak-ı Vatani yöneticilerinden Nur Ed-Dayim Taha da basına yaptığı açıklamada, mevcut hükümet feshedilene kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önündeki oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı.

Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.