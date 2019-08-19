Sudan'da muhalefet konseyin sivil üyeleri belli oldu

Sudan'da sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş sürecinde Devlet Başkanlığı Konseyi için biri kadın 5 sivil ismi belirledi.

Sudan'da sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden (ÖDBG) bir yetkili yaptığı açıklamada, geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemen Konsey) için akademisyenler Ayşe Musa, Sıddık Tavır, gazeteci Muhammed el-Fekki Süleyman ile hukukçular Taha Osman ve Hasan Şeyh İdris'in isimlerini belirlediklerini ifade etti. Konsey 11 üyeden oluşacak Devlet Başkanlığı Konseyi, 5’i askeri yönetim, 5’i muhalefet koalisyonu tarafından seçilecek ve tarafların üzerinde uzlaştığı sivil isimle 11 üyeden oluşacak. ÖDBG yetkilileri, asker ile muhalefetin konseyin onbirinci üyesinin azınlık gruplardan Kıpti Hristiyanlardan seçilmesi konusunda uzlaştığını belirtti. Askerin de bugün isimleri açıklamasının ardından Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin atanması, Askeri Konseyin feshi ve yarın Yargıtay Başkanı huzurunda yemin töreni yapılması bekleniyor. AA

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