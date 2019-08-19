Sudan'da yeni konseyin ilanı ertelendi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Kebbaşi, Devlet Başkanlığı Konseyinin ilanının 48 saatliğine ertelendiğini duyurdu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK), sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) "yeni konsey için belirlediği isimler üzerinde bileşenleriyle uzlaşabilmek için süre istediğini, bu sebeple Devlet Başkanlığı Konseyinin (Egemen Konsey) ilanının 48 saatliğine ertelendiğini" duyurdu. AGK Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, düzenlediği basın toplantısında, dün akşam ÖDBG ile Cumhurbaşkanlığı sarayında uzun görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve tarafların Anayasal Bildiri'deki geçici yönetim mekanizmalarının teşkilinin zamanlaması konusundaki taahhütlerini teyit ettiklerini belirtti. Kebbaşi, "Taraflar, Devlet Başkanlığı Konseyi için 5'er adayın ismini verdi ancak ÖDBG, konsey üyeliğine sunduğu bazı isimlerden vazgeçti. Nihai aday listesini sunmak için 48 saat süre talep etti." ifadesini kullandı. AA

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