Sudan'daki darbe protestolarında ölü sayısı 73'e yükseldi

Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 73 kişinin öldüğü bildirildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Muhammed Faysal’ın, 17 Aralık’ta, ülkenin orta kesimindeki El Cezira eyaletine bağlı Vad Medeni kentindeki darbe karşıtı gösterilerde boynuna isabet eden kurşun nedeniyle yoğun bakımda tutulduğu hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Barışçıl gösterilerini sürdüren halkımız adalet, özgürlük ve demokrasi adına şiddet içermeyen tüm direniş yollarıyla, iktidarı gasbeden ve darbeden bu yana en çirkin suçlarla 73 kişinin kaybına yol açan askeri mekanizmaya karşı çıkıyor.” ifadesi kullanıldı. AA

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