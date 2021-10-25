Sudan karıştı: Ordu birlikleri, Başbakan ve parti liderlerini gözaltına aldı

Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, iktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Abdullah Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

"Hamduk bilinmeyen bir yere nakledildi"

Sudan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamduk'un darbeyi reddettiği için tutuklanarak bilinmeyen bir yere nakledildiği bildirildi.

Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın açıklama yapması bekleniyor

Bazı siyasi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, günün ilerleyen saatlerinde bir grup askerin sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunması ve ülkedeki son gelişmeler hakkında açıklama yapacak.

Kaynaklar duruma ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Sivil itaatsizlik ve sokağa inme çağrısı

Sudan Meslek Odaları Birliği yaptığı açıklamada, Sudan halkını sivil hükümete karşı yapılan "askeri darbeye" karşı sokağa inmeye davet ederken, bazı siyasi partiler sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Ülkenin en büyük siyasi partilerinden Ümmet Partisi, gözaltıları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.