Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu

Suriye Haber Ajansı (SANA), Humus ilinin Hola bölgesi civarında, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezar bulunduğunu duyurdu.

SANA'nın haberine göre, Hola bölgesi civarında toplu mezar tespit edildi. Mezarları ortaya çıkarmak için uzman ekipler ve sivil savunma görevlileri bölgeye sevk edildi. Esed rejimi, Hola'da 25 Mayıs 2012'de 49'u çocuk, 34'ü kadın 108 sivili katletmişti. Rejimin topçu bataryalarının bölgeyi aralıksız yaklaşık 13 saat bombalamasının ardından rejim yanlısı Şebbihalar, baskın yaparak çok sayıda sivili kesici ve delici aletlerle öldürmüştü. Suriye'de onlarca toplu mezar var Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor. Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespiti yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. AA

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