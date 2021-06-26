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26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Suriye’de felaket kapıda

26 Haziran 2021, Cumartesi 20:33
BM bünyesindeki Dünya Gıda Programı, Suriye’de iç savaşın başından bu yana en büyük açlık sorununun yaşandığını açıkladı. DSÖ de yeni bir “insanÎ felaket” yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye’de 12,4 milyon insanın gıda erişimi konusunda sorun yaşadığını açıkladı. Bu sayıda, geçen yıla kıyasla 4,5 milyon artış kaydedildi.

Bu sebeple WFP, Suriye’de Esad rejimi tarafından kontrol edilmeyen bölgelere Türkiye üzerinden yardım ulaştırılmasına imkân tanıyan BM düzenlemesinin uzatılması için çağrıda bulundu. WFP sözcüsü Tomson Phiri, İsviçre’nin Cenevre şehrinde yaptığı açıklamada, “Milyonlarca insanın hayatı söz konusu” ifadesini kullandı.

Süre 10 Temmuz’da doluyor

Söz konusu düzenlemeyi içeren BM kararının süresi, Güvenlik Konseyi tarafından uzatılmadığı takdirde 10 Temmuz’da sona erecek. Ancak BM Güvenlik Konseyi’nde veto hakkı bulunan Rusya, Suriye’de rejim kontrolündeki bölgelere yardım ulaşmasını sağlayan tek yol olan bu sınır geçişlerinin sonlandırılmasını ve yardımların Şam üzerinden iletilmesini istiyor.

WFP’ye göre, Suriye’de gıda fiyatlarının önceki yıla kıyasla yüzde 247 artması ve insanların iç savaş sebebiyle sürekli yer değiştirmelerinden ötürü artık gıdaya ayıracak paralarının kalmaması bölgedeki sorunu daha da derinleştirdi.

Suriye’nin özellikle kuzeybatısında durumun dramatik olduğunu belirten Phiri, bu bölgede yaklaşık 2,4 milyon insanın Türkiye sınırını geçerek ulaşacak gıda, ilâç ve diğer zarurî ihtiyaçlara bağlı olarak yaşadığını vurguladı. Phiri, sevkiyatın, muhaliflerin kontrolündeki bu bölgelere Şam’dan yapılmasının şu an bir alternatif olamayacağını belirtti.

Yeni bir “insani felaket” uyarısı

BM’ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de söz konusu BM kararının uzatılmamasının, muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesi için yeni bir “insanî felâkete” sebep olabileceği uyarısında bulundu. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, düzenlemenin 12 ay daha uzatılmasının, insanların hayatının kurtarılması için “zarurî” olduğunu ifade etti. BM verilerine göre, Türkiye ile Suriye arasındaki Bab el Hava sınır kapısından her ay, bölgedeki 2,4 milyon insan için Covid-19 aşıları dâhil yardım malzemesi taşıyan yaklaşık bin kamyon geçiyor. Cenevre’de gazetecilere konuşan Lindmeier, bu yardımların kesilmesinin, hastalık ve ölümlerin artmasına sebep olacağını söyledi. DSÖ sözcüsü Lindmeier, BM’nin geçmişte Şam üzerinden yardım ulaştırmaya yönelik çabalarının başarılı olmadığını hatırlattı.

Etiketler: Suriye, felaket
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