Suriye’de oyunun sonu geldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “(Suriye’de) Şu an bütün çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasî sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre’de çalışmalarına başlaması yönünde” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Suriye’nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddî bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasî süreç her zamankinden daha önemli hale geldi ve şu an tüm çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasî sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre’de çalışmalarına başlaması yönünde.” dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi’nde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye’nin kuzey doğusundaki gelişmelere ilişkin sorusunu cevaplayan Guterres, gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve bütün taraflarla iletişim halinde olduğunu belirtti.

Uluslar arası insani hukuk ve sivillerin korunmasına da vurgu yapan Guterres, Suriye’deki yabancı IŞİD savaşçıları konusunun ise ‘’zor bir sorun’’ olduğunu ve bu duruma uluslar arası toplumun çözüm bulması gerektiğini aktardı.



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Dünya genelindeki protestolar

Guterres, Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya dünyanın birçok yerinde ekonomik sorunlar, eşitsizlik, yolsuzluk ve ayrımcılık gibi nedenlerle protesto dalgalarının yaşandığına da işaret etti. İnsanların siyasi kurumlara güveninin giderek azaldığını belirten Guterres, “Protestoların olmadığı yerlerde bile insanlar sorunlar yaşıyor ve seslerinin duyulmasını, sosyal ekonomik ve finansal alanlarda eşit şartlara sahip olmak, insan haklarına saygı duyulması ve kendi hayatlarını etkileyen kararlarda söz hakkı almak istiyor” diye konuştu. Guterres, şiddet ve can kayıplarının yaşandığı protestolardan derin endişe duyduğunu vurgulayarak, “Hükümetler, ifade özgürlüğü, barışçıl gösteri ve sivil alanları korumakla yükümlü. Güvenlik güçleri, uluslar arası insan hakları gereği maksimum itidal göstermek zorunda. Göstericileri ise Gandhi, Martin Luther King ve diğer şiddet karşıtı örneklerin yolundan gitmeye dâvet ediyorum.” ifadelerini kullandı.