Suriye'de sivillere yapılan saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere yapılan hava saldırılarında 3 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 12. garantörler toplantısı devam ettiği sırada, Esed rejimi ve destekçileri "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere kara ve hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde, İdlib'in güneyindeki Kefer Avid köyü yakınlarına ve Hama ilinin Tel Havvaş köyüne gerçekleştirilen hava saldırılarında 3 sivilin öldüğünü, 8 sivilin yaralandığını ifade etti.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi de sosyal medya hesabından, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden 3 Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Rejim güçleri karadan saldırdı

Öte yandan rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde, Hama'nın kuzey kırsalındaki Lahaya ve Buveyda köyleri ile İdlib'in güneyindeki Binin köyüne saldırı düzenledi. Saldırılarda bir sığınmacı kampı hedef alındı. Bir sivil yaralandı.

Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor. Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor. Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler, uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.