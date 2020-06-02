Suriye'de terör saldırısı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil öldü.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'a bağlı Menacir bölgesinde, bir motosiklete yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi. Saldırıda 1 sivil ölürken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu. Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor. AA

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