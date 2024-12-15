Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, "Şam halkı, zulüm ve baskının sona ermesini kutlamayı hak ediyor" dedi ve Suriye halkına birlik çağrısı yaptı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa’daki cuma hutbesinde, Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesi dolayısıyla Şam halkını tebrik etti. Emeviler döneminde Müslümanların başkenti olan Şam’da halkın birkaç günden beri kutlamalara devam ettiğini hatırlatan Şeyh Hüseyin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şam halkı, zulüm ve baskının sona ermesini kutlamayı hak ediyor. Şam halkı on yıllardan beri maruz kaldıkları zulümden kurtulma ve özgürlüklerini kutlamayı hak ediyor. Bu zulüm, Şam halkına karşı işlenen soykırım suçuna varan baskı ve korkuların hepsini içeriyordu.” Kudüs Müftüsü Şeyh Hüseyin, Suriye halkına birlik çağrısında bulundu.

Okunma Sayısı: 287

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.