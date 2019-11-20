Suriye iç savaşında ölen çocuk sayısı 29 bini geçti

Suriye İnsan Hakları Ağı, iç savaşın başlamasından bu yana en az 29017 çocuğun öldüğünü duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla, Suriye'deki iç savaşın mağdur ettiği çocukları ele alan bir rapor yayımladı. Rapora göre, Suriye'de Mart 2011'den bu yana en az 29017 çocuğun çatışan taraflarca öldürüldüğü ifade edildi. Rejim ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, bunlardan 22753'ünü öldürürken, rejim güçlerine destek sağlayan Rusya'nın hava saldırılarında ise 1928 çocuk öldü. SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK 214 ve terör örgütü DEAŞ 956 çocuğu katletti. Girilen çatışmalarda askeri muhalifler ve rejim karşı silahlı gruplar toplam 1048, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri 924 çocuğun ölümüne sebep oldu. Kimliği belirsiz taraflar ise 1194 çocuğu öldürdü. 186 çocuk rejimim kimyasal silah kurbanı oldu Rapora göre, rejimin Mart 2011'den bu yana kimyasal silahlar kullanarak düzenlediği saldırılarda 186 çocuk öldü. Rejimin uyguladığı ablukalar soncu ise 305 çocuk, yetersiz beslenme ve ilaç yetersizliği sonucu can verdi. AA

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