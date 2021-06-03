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3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvensiz ortamdan endişeliyiz'

03 Haziran 2021, Perşembe 17:00
AB Komisyonu sözcülerinden Stano, Münbiç'te terör örgütü YPG/PKK'nın kendilerini protesto eden sivil halka ateş açarak 8 kişinin ölümüne neden olması üzerine, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvensiz ortamdan endişeli" olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, konuyla ilgili soruyu cevaplarken, Suriye'nin Halep ilinin Münbiç ilçesindeki protestolarda hayatını kaybeden kişiler bulunduğuna yönelik haberleri gördüklerini belirtti.

Sözcü Stano, "AB'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda devam eden güvensiz ortamdan duyduğu endişe sürmektedir. AB, tüm aktörlere BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca ülke genelinde ateşkesi uygulama çağrısını yinelemektedir." ifadesini kullandı.

AB'nin Suriye krizinin tüm taraflarına uluslararası insani hukuka saygı duyma çağrısında bulunduğunu vurgulayan Stano, şöyle devam etti:

"Buna sivillerin korunması görevi de dahildir. AB, Suriye'deki çatışmada uluslararası insani hukukun ve insan hakları hukukunun herhangi bir tarafça ihlal edilmesi durumunda hesap sorulması gerektiğini düşünmektedir. Suriye'nin etnik ve dini azınlıklarının talepleri, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanmasında ve dolayısıyla Suriye'nin geleceğinde gerektiği gibi dikkate alınmalıdır."

Stano, Suriye'deki krizi sadece BM himayesinde ve Suriyelilerin öncülüğündeki bir siyasi çözümün sonlandırabileceğini kaydetti.

Münbiç'te yaşananlar

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil hafta başında, YPG/PKK'nın, kız ve erkek çocuklarını "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkarak örgütü protesto etmek için bir araya gelmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka ateş açmasıyla 1 sivil ölmüş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, ayrıca kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Burada da örgüt sivillere ateş açmış ve 7 kişiyi öldürmüş, 27 kişiyi yaralamıştı. Örgüt, protestoları engellemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.

Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

Mutabakatlara rağmen Münbiç örgütün işgalinde

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.

AA

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