Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle 32 ölüm daha

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vefat edenlerin sayısı bir günde 32 artarak 4 bin 81'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 32 kişinin öldüğü, 759 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 81'e, vaka sayısının ise 320 bin 688'e çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, 895 kişinin tedavilerinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının da 296 bin 737'ye ulaştığını açıkladı.
AA