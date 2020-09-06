Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle 32 ölüm daha

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vefat edenlerin sayısı bir günde 32 artarak 4 bin 81'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 32 kişinin öldüğü, 759 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 81'e, vaka sayısının ise 320 bin 688'e çıktığı ifade edildi. Bakanlık, 895 kişinin tedavilerinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının da 296 bin 737'ye ulaştığını açıkladı. AA

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