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Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının greviyle ilgili açıklama

02 Temmuz 2019, Salı 22:24
Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu "Grevdeki işçilerimizle ilgili olarak Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğunun olumsuz hiçbir değerlendirme ve girişimi olmamıştır ve olması tahayyül dahi edilemez." açıklaması yaptı.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan'ın Tebük kenti Sharma bölgesindeki bir şantiyede çalışan ve greve giden Türk vatandaşlarının bu kararına ilişkin olumsuz değerlendirmeleri olmadığını belirterek, söz konusu kişilerin mağduriyetinin giderilmesi, ücret alacaklarının kendilerine ödenmesi ve güvenle Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanması için girişimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Başkonsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, grev yapma yoluna giden vatandaşların kararına saygı duyulması, grev süresince barınma, beslenme ve güvenlik ihtiyaçlarının sağlanması hususunda gerekli her türlü kişi, birim ve makamla irtibata geçildiği belirtildi.

Şantiyedeki bazı Türk vatandaşlarının greve gitmesine tepki göstererek maaş ödemelerini askıya alan işverenin Cidde Başkonsolosluğu tarafından ikna edildiği, ödemelerin bir takvime bağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşverenin yazılı taahhüdü olarak hem Suudi makamlarına hem de Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğuna sunulması ve daha önceki dönemlere ait bazı ödemelerin işveren tarafından vatandaşlarımıza yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda, sağlık başta olmak üzere, değişik nedenlerle acilen ülkemize dönüş yapmak isteyenlerden oluşan 40 kişilik bir gruba ivedilikle ödemelerinin yapılarak ülkemize dönüşlerinin sağlanması yönünde işveren tarafından Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğunca taahhüt alınmış ve grevdeki işçilerimizden bu listeyi hazırlamaları talep edilmiş ancak söz konusu talep vatandaşlarımız tarafından kabul görmemiştir."

Açıklamada, bu nedenle Cidde Başkonsolosluğunun 40'ar kişilik gruplar halinde vatandaşların ödemelerini alarak güvenli ve sağlıklı şekilde Türkiye'ye gruplar halinde dönüşlerini sağlama yönündeki girişiminin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Şantiyedeki vatandaşların güvenliği ve hürriyetinin hassasiyetle gözetildiği vurgulanan açıklamada, bu kişilere ait pasaportların, işverende değil, kendilerinde olmasının sağlandığı ve şantiyeye giriş ve çıkışlarına kimsenin mani olmaması, vizelerinin kendilerinin rızası olmaksızın uzatılmaması yönündeki talebin gerekli birimlere iletildiği kaydedildi.

Başkonsolosun, vatandaşları resmi yazılı taahhütler hakkında bilgilendirdiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan uzun müzakereler sonucunda, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu tarafından işveren tarafına kabul ettirilen ödeme planında grevdeki vatandaşlarımızın da kısa bir süre için işe dönmeleriyle birlikte kendilerine ödemelerin yapılması hususu yer almakta iken anılan öneri grevdeki vatandaşlarımız tarafından kabul edilmemiştir.

Vatandaşlarımızın greve devam etme yönündeki kararı sonucunda grevdeki işçilerimizle ilgili olarak Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğunun olumsuz hiçbir değerlendirme ve girişimi olmamıştır ve olması tahayyül dahi edilemez. Bu yöndeki iddialar dahil olmak üzere, hakkımızdaki gerçeğe aykırı tüm iddiaları reddediyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, ücret alacaklarının kendilerine ödenmesi ve sağlıklı ve güvenli şekilde ülkemize dönüşlerinin sağlanması yönündeki girişimlerimiz, Suudi makamları da dahil olmak üzere her türlü kişi, birim ve taraf nezdinde devam ettirilmektedir."

AA

Etiketler: suudi arabistan, grev
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