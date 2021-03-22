Suudi Arabistan'dan 'Yemen’de barış' çağrısı

Suudi Arabistan, Yemen’deki krizin sona erdirilmesi ve kapsamlı siyasi çözüm için ülke çapında ateşkesi içeren yeni bir barış girişiminde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud, Birleşmiş Milletler gözetiminde ülke çapında ateşkesi içeren yeni bir barış önerisi sunduklarını duyurdu. Al Salud, Yemen hükümeti ile İran yanlısı Husiler arasındaki siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini söyledi. Söz konusu barış girişimi çerçevesinde Sana havaalanının yeniden açılması, Hudeyde limanından akaryakıt ve gıda ithalatına izin verilmesi öngörülüyor.

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