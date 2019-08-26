Suudi Arabistan Husilerin bir İHA'sını daha düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Maliki, sabah saatlerinde Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere havalandırılan bir İHA'nın Yemen hava sahası içinde düşürüldüğünü ifade etti. Koalisyonun sivilleri korumak adına İHA'lara karşı en güçlü şekilde önlem aldığını kaydeden Maliki, uluslararası hukuk ve etik ilkeler doğrultusunda Husilerin İHA saldırı kabiliyetini ortadan kaldırmak için caydırıcı önlemler almayı ve en sert şekilde uygulamayı sürdüklerini vurguladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün gece Cazan Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları ve Apaçi helikopterlerinin bulunduğu noktanın ve kentteki bazı askeri mevzilerin 10 balistik füzeyle vurulduğunu iddia etmişti. Maliki ise söz konusu açıklamanın ardından, Husiler tarafından atılan 6 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. AA

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