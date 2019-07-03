Suudi Arabistan Türkiye’deki vatandaşlarını hırsızlığa karşı uyardı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki vatandaşlarını hırsızlığa karşı uyararak, pasaport ve paralarına sahip çıkmalarını ve acil durumlarda büyükelçiliğe veya başkonsolosluğa başvurmalarını istedi.

Suudi Arabistan’ın Türkiye Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de bulunan vatandaşları için uyarıda bulundu. ​‘Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerinde Suudi vatandaşların pasaportlarının ve paralarının kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı belirtilen açıklamada, vatandaşlarının, özellikle kalabalık yerlerde, pasaport ve değerli eşyalarına sahip çıkmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ayrıca, herhangi acil bir durumda ‘tereddüt etmeden’ büyükelçiliğe veya başkonsolosluğa başvurmaları istendi. Söz konusu açıklama hem Dışişleri Bakanlığı hem de Büyükelçilik sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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