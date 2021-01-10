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10 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Tahran'da hava kirliliği tehlike arz ediyor

10 Ocak 2021, Pazar 15:50
İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 153 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun tüm toplum kesimleri için riskli olduğu belirtildi.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinden yapılan açıklamada bugün başkentteki hava kirliliğinin kırmızı-riskli seviyede olduğu belirtildi. 

Hava kirliliğinin başkentin bazı bölgelerinde 176 mikrograma çıktığı kaydedilirken, bireylerin akciğerlerine ve dokularına giren 2,5 mikrondan küçük partiküller nedeniyle özellikle akciğer ve kalp hastaları, yaşlılar ve çocuklara dışarı çıkmama çağrısı yapıldı.

Tahran Büyükşehir Belediyesi, yıllardır başkentteki hava kirliliği sorununu çözmek için bisiklet kullanımını teşvik, tek ve çift plaka uygulaması, yeni metro hatlarının hizmete sokulması, eski araçların trafikten men edilmesi ve fabrikaların şehir dışına çıkarılması gibi birçok proje geliştirdi.

Ancak şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğu gibi birçok etken nedeniyle kış mevsiminde her sene aynı manzaralar yaşanıyor.

AA

Etiketler: Tahran, hava kirliliği
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