Taliban, Afganistan'da 4 ilçeyi daha kontrolüne aldı

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh ve Baglan vilayetlerinde 4 ilçede Taliban kontrolü ele geçirdi.

Belh İl Şura Vekili Sayed Abdullah Mesrur, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerine eş zamanlı olarak saldırı düzenlediğini söyledi. Söz konusu 3 ilçenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Mesrur, güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini belirtti. Öte yandan Baglan İl Şura Vekili Firuzuddin Aymak da Baglan'ın Cilge ilçesinde kontrolün Taliban militanlarının eline geçtiğini bildirdi. Taliban'dan yapılan açıklamada da 4 ilçenin ele geçirildiği doğrulandı. Açıklamada ayrıca ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Hanaka ve Faizabad ilçelerinde de "kontrolün sağlandığı" ileri sürüldü. Dün de ülkenin kuzeyindeki Belh ve Samangan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti. AA

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