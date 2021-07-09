Taliban heyetinden 'ateşkes' açıklaması

Moskova’daki Taliban heyeti, “Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız.” açıklamasında bulundu.

Moskova’daki Taliban heyeti, “Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız.” açıklamasında bulundu. Taliban heyeti, "Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz. Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik." ifadesini kullandı. AA

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